Final da Taça de Portugal. "Naturalmente estarei lá com muito gosto", diz o PM

RTP17 Mai, 2018, 12:31 / atualizado em 17 Mai, 2018, 12:43 | País

Questionado sobre os acontecimentos dos últimos dias, que envolvem o Sporting, um dos finalistas da Taça de Portugal, que joga com o Desportivo das Aves, o primeiro-ministro afirmou que "espera que tudo possa decorrer com toda a normallidade".

António Costa disse que as "autoridades policiais e judiciais estão a fazer o seu trabalho, estão a tratar do que têm de tratar" para que a final aconteça, como esperado, este domingo.O primeiro-ministro adiantou ainda que o Governo tem "mantido um contacto permanente com a Federação Portuguesa de Futebol. O meu desejo é que haja condições para no Jamor se realizar com total normalidade a final da Taça".António Costa acrescentou no entanto que, caso necessário, "há uma panóplia de outras medidas para realizar. Desde a mudança de local à realização sem acesso do público. Agora eu acho que aquilo que devemos todos trabalhar... os desportistas são jogadores, merecem que a final se realize. Os adeptos do Desportivo das Aves e do Sporting merecem que tudo se realize com total normalidade. E as pessoas que gostam de futebol desejam que isso aconteça".Para o primeiro-ministro seria "um enorme tristeza que a final da Taça de Portugal não tivesse lugar no local próprio, no dia próprio, à hora própria. Naturalmente estarei lá com muito gosto".