Finanças aprovam um projeto entre vários pedidos pelo Ensino Superior

Foto: ISCTE/DR

O Ministério do Ensino Superior pediu verbas para vários projetos, mas o Ministério das Finanças, quando liderado por João Leão, só aprovou um: o do Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias, do ISCTE.