Fiscalização sob a lei do tabaco rende meio milhão em multas por ano

Os dados são avançados à Antena 1 pelo inspetor-geral da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, Pedro Portugal Gaspar.Questionado sobre se a ASAE tem capacidade para fiscalizar as novas regras sobre o tabaco, aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, Pedro Portugal Gaspar diz que vai analisar as alterações.Contudo, avisa que depois de publicadas as novas regras é sempre necessário um período de adaptação.O Governo quer também proibir a venda de tabaco, direta ou em máquinas, na maior parte dos estabelecimentos, incluindo bombas de gasolina.