Fixação de médicos. Mais de 320 vagas com incentivos em zonas carenciadas

O Serviço Nacional de Saúde vai contar com um total de 322 vagas com incentivos para fixar mais médicos nas zonas carenciadas, um aumento de 47 vagas em relação a 2023, segundo o despacho agora publicado em Diário da República.

É a última resolução da tutela que acaba funções. Já como último ato público o Ministro da Saúde doou sangue no centro de sangue e de transplantação do Porto.



Manuel Pizarro fez o apelo a este exemplo de cidadania que salva vidas e que é vital para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Admitiu que é preciso atrair dadores, mas garantiu que a descida nas reservas de sangue não é, para já, preocupante.