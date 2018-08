Fogo de Arco de Valdevez já foi dominado

Lusa18 Ago, 2018, 11:15 | País

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no distrito de Viana do Castelo estão em fase de conclusão mais dois incêndios em mato, um em Ponte da Barca e outro em Monção.

No combate às chamas no distrito de Viana do Castelo ainda se encontram no terreno 164 homens, 53 viaturas e um meio aéreo.

A nível nacional, a proteção civil registava, cerca das 10:30, 18 incêndios, quatro ativos, três em resolução e 11 em conclusão, que envolvem um total de 380 homens, 108 viaturas e cinco meios aéreos.