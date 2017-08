Fogo nas Serras de Aire e Candeeiros "progride com grande intensidade"

Lusa 21 Ago, 2017, 07:10 | País

Em declarações à agência Lusa, o oficial de operações e de emergência, Pedro Araújo, fez o ponto de situação dos cinco incêndios de grande dimensão que lavravam por volta das 05:30, destacando que o de Porto de Mós, no distrito de Leiria, no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, era o que tinha mais meios empenhados da Proteção Civil, tendo recebido reforços durante a noite.

Pelas 05:30 cerca de 650 operacionais combatiam cinco grandes incêndios nos distritos de Braga, Porto, Viseu e Leiria.

"[Temos] um incêndio em Celorico de Bastos, em Braga, com 174 operacionais e 55 veículos; outro em Leiria, em área do parque natural da Serra de Aire e Candeeiros, onde estão 212 operacionais com 69 veículos; um incêndio em Baião, distrito do Porto, onde estão 38 operacionais com dez veículos; e em Viseu, no concelho de Resende, dois incêndios: um com 28 meios terrestres empenhados e 103 operacionais, e outro incêndio com 26 veículos e 108 operacionais", disse.

Pedro Araújo explicou que o teatro de operações de Porto de Mós estava a receber reforços de meios, dado que "progride com intensidade, e trata-se de incêndio no parque natural da Serra de Aire e Candeeiros, em zona de difícil progressão aos meios terrestres".

Durante a noite, explicou, "houve reforços de meios terrestres, nomeadamente oriundos do distrito de Lisboa e do distrito de Santarém para este incendio de Porto de Mós. O incêndio de Celorico de Bastos está também a receber reforços terrestres" que deverão chegar ao local ainda durante a madrugada.

"Com o início do dia, o que temos em previsão é o empenhamento dos meios aéreos para apoiarem os meios terrestres e esperamos ter mais um dia muito trabalhoso na área do combate aos incêndios florestais", acrescentou.

Pelas 04:09 foi dominado o incêndio de Cadaval, no distrito de Lisboa.