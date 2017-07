Partilhar o artigo Fogo que deflagrou na Sertã com evolução "muito imprevisível", diz Proteção Civil Imprimir o artigo Fogo que deflagrou na Sertã com evolução "muito imprevisível", diz Proteção Civil Enviar por email o artigo Fogo que deflagrou na Sertã com evolução "muito imprevisível", diz Proteção Civil Aumentar a fonte do artigo Fogo que deflagrou na Sertã com evolução "muito imprevisível", diz Proteção Civil Diminuir a fonte do artigo Fogo que deflagrou na Sertã com evolução "muito imprevisível", diz Proteção Civil Ouvir o artigo Fogo que deflagrou na Sertã com evolução "muito imprevisível", diz Proteção Civil

Tópicos:

Bragança, Caniçal, Estrada, Proteção, Relva Louça, Vale Coelheiro,