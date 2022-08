Fogo volta a ameaçar Valhelhas

Foto António Nunes Farias - RTP

O fogo voltou esta tarde a ameaçar algumas habitações no concelho da Guarda. As altas temperaturas e o vento provocaram uma reativação, perto da aldeia de Valhelhas, como explicou há pouco à Antena1 Sérgio Costa, presidente da câmara da Guarda.

Este incêndio na zona de fronteira da Guarda com Manteigas e Gouveia volta a tornar-se um grande incêndio, explicou o autarca.



Sete meios aéreos estão envolvidos no combate a este incêndio, que conta também com mais de 500 operacionais.