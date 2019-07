Fogos. Situação mais calma em Vila de Rei e Mação

As chamas fustigaram vastas áreas de floresta, algumas casas e armazéns foram destruídas em diversas freguesias mas na última noite viveu-se uma noite mais calma apesar dos estragos ainda visíveis.



O relato é do jornalista Mário Antunes que nos últimos dias palmilhou toda a zona.



Agora é tempo de fazer contas à área que ardeu no concelho da Sertã.



O presidente da Câmara aponta para uma área entre 600 e 700 hectares de floresta que ficou destruída no fim de semana.



José Farinha Nunes teme que os agricultores afetados pelos incêndios fiquem sem ajudas comunitárias.





Esta quarta-feira pode agravar-se o risco de incêndio rural.Vale a pena lembrar o aviso da Autoridade Nacional de Proteção Civil sobretudo para o Interior Norte e Centro, bem como o Algarve.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que haverá uma subida gradual da temperatura máxima e uma diminuição da humidade relativa.Previsões que a verificarem-se agravam o risco de incêndio ao longo desta quarta-feira em especial no interior do país.Na quinta-feira está prevista uma ligeira descida das temperaturas no continente.