Forças Armadas apoiam Proteção Civil em Castelo Branco

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Já houve várias aldeias evacuadas nos concelhos de Vila de Rei e da Sertã, quatro bombeiros ficaram feridos. As chamas continuam descontroladas, com várias frentes de fogo ativas.



Para ajudar no combate, em concerto, para ajudar a abrir caminho aos bombeiros, as Forças Armadas vão enviar equipamento e meios humanos para o distrito de Castelo Branco, como explicou à Antena 1 o comandante Pedro Santos Serafim, porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).