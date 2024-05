Forças de segurança. Governo propõe subsídio consoante o cargo, associações e sindicatos contestam

(em atualização)



Em quase três horas de reunião entre o Governo e as associações da GNR, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, apresentou o plano do executivo para o pagamento de um subsídio consoante o posto ocupado.



A proposta, que tem como referência o vencimento base do comandante-geral da GNR, prevê um subsídio de 12 por cento para oficiais (625 euros), 9 por cento para sargentos (469 euros) e 7 por cento para guardas (365 euros), abaixo do que era exigido pelos sindicatos.



Numa altura em que ainda decorre a reunião com sindicatos e representantes da PSP, a RTP apurou que a proposta do Governo a apresentar a esta força de segurança é muito idêntica: um subsídio de 12 por cento para os oficiais da PSP (625 euros), 9 por cento para os chefes (469 euros) e 7 por cento para os agentes (365 euros). Os valores têm como referência o vencimento base do diretor nacional da PSP.



Esta é a resposta do executivo às exigências apresentadas nos últimos meses pelas forças de segurança. A GNR e a PSP exigem um suplemento de missão idêntico ao que foi atribuído à Polícia Judiciária pelo executivo de António Costa.

Ainda que a primeira reunião do Governo tenha sido com as associações da GNR, foi entre os representantes da PSP que se registou uma das primeiras reações. Em declarações aos jornalistas, Armando Ferreira, do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), lançou várias críticas e considerou que, a confirmarem-se os valores apresentados, a proposta do executivo é "completamente inconcebível".



O responsável refere ainda que a polícia não vive "em regime de castas" e que os profissionais não podem receber um subsídio de risco "consoante o posto".



Armando Ferreira adianta ainda que a proposta fica "muito aquém" das expetativas das forças de segurança e admite um eventual regresso às ruas em protesto. "Pode ser", admitiu, quando questionado sobre eventuais manifestações nas próximas semanas.



Para o presidente do SINAPOL, os números apresentados põem em causa a honra dos polícias. "Não podemos ceder, é uma questão de honra", vincou.





Já no final da reunião, Pedro Gouveia, da Associação Nacional Autónoma da Guarda, reconheceu que este foi apenas o início das negociações. "Esta proposta não é uma proposta fechada", vincou.





"O critério pelo qual foi apresentada esta proposta é um critério que diverge do critério que foi utilizado para a Polícia Judiciária", acrescentou o responsável, lembrando que a Polícia Judiciária teve um subsídio de "montante único" para a carreira de investigação.





"É o que nós pretendemos, não queremos montantes por categoria", vincou. Até porque, contas feitas, há guardas que poderão receber uma quantia "irrisória" relativa a este subsídio.