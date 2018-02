Frederico Carvalhão Gil condenado a sete anos de prisão por espionagem

RTP08 Fev, 2018, 14:42 / atualizado em 08 Fev, 2018, 14:59 | País

O Tribunal Criminal de Lisboa deu como provadas as acusações de espionagem, violação de segredo de Estado e corrupção ativa e passiva. Frederico Carvalhão Gil foi condenado a seis meses de prisão pelo crime de espionagem e a dois anos e dois meses pelo crime de corrupção passiva para ato ilícito (agravado). Em cúmulo jurídico, o ex-funcionário do SIS foi condenado a uma pena única de sete anos e quatro meses de prisão.



De acordo com a acusação do Ministério Público, Carvalhão Gil foi recrutado pelo serviço externo da Federação Russa para a troco de dinheiro prestar informações abrangidas por segredo de estado.