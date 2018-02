Frio. Autarquias e Proteção Civil com planos de contingência para sem-abrigo

RTP05 Fev, 2018, 18:30 | País

O aviso foi lançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que coloca vários distritos em alerta amarelo a partir desta noite.



Em vários locais do país as temperaturas vão, ao longo do dia, caminhar para valores muito baixos, que podem chegar aos sete graus negativos.



Miguel Cruz, Comandante da Proteção Civil, deixa alguns conselhos para enfrentar esta descida da temperatura.



Lisboa e Porto com planos de ajuda para os sem-abrigo

GNR vai dar apoio especial a idosos devido frio

Frio leva Cruz Vermelha de Leiria a disponibilizar alojamento

Câmara de Évora ativa plano para apoio aos sem-abrigo devido ao frio

Com o tempo frio, alerta também a ANPC, num aviso à população, podem verificar-se intoxicações por inalação de gases por inadequada ventilação de habitações com lareiras e braseiras, sendo que as mesmas podem provocar incêndios.A Proteção Civil pede ainda à população para ter atenção a familiares e vizinhos que possam precisar de apoio, como idosos, crianças e pessoas com patologias crónicas.A Câmara do Porto acionou esta segunda-feira um plano de contingência de apoio aos sem-abrigo. A estação de metro do Bolhão vai ficar aberta durante três noites e o antigo Hospital Joaquim Urbano vai funcionar como alojamento de emergência.Também a Câmara de Lisboa vai ativar o plano de contingência para proteger as pessoas sem-abrigo. Quatro estações de metro vão estar abertas durante a noite por causa das baixas temperaturas.Por causa do frio, a GNR vai reforçar as ações de vigilância e realizar um apoio especial junto dos mais de 45 mil idosos que vivem isolados. A Guarda vai aconselhar e sensibilizar para as baixas temperaturas que se vão sentir nos próximos dias, principalmente nas zonas centro e norte.Segundo a GNR, cerca de 400 militares afetos diariamente à população idosa vão direcionar o patrulhamento para as residências, transmitindo alguns dos conselhos, nomeadamente evitar dormir e descansar próximo dos equipamentos de aquecimento e proteger devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio.A Cruz Vermelha disponibiliza alojamento para pessoas que residam em condições habitacionais muito precárias, enquanto decorrer a vaga de frio, numa medida conjunta com a Câmara de Leiria face às baixas temperaturas previstas nos próximos dias.O plano de ação está a ser desenvolvido em articulação com a Cruz Vermelha e Centro de Acolhimento, no sentido de serem acionadas medidas de apoio a pessoas em situação de grave vulnerabilidade social.A Câmara Municipal de Évora ativou o plano de contingência para apoio e proteção de emergência aos sem-abrigo do concelho, devido ao tempo frio, disponibilizando um centro de acolhimento e refeições quentes.As equipas de rua, compostas por técnicos de várias entidades, vão sensibilizar os sem-abrigo para proteção contra o frio, dar indicações da abertura do centro de acolhimento de emergência e verificar necessidades de alimentação, vestuário, agasalhos ou cuidados de saúde.O autarca indicou que o Monte Alentejano, espaço municipal localizado próximo do centro histórico da cidade, "vai estar aberto hoje e amanhã à noite", entre as 18 horas e as 08 horas, para oferecer um teto e refeições quentes a quem necessitar.