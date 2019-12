Fronteiras XXI. Como olhamos hoje para os animais

Apesar de tudo, nem todos os bichos são tratados de forma igual. Os canis municipais estão sobrelotados. Cerca de 40 mil animais são recolhidos das ruas todos os anos, segundo dados da Associação Nacional de Médicos Veterinários dos Municípios.







Mas outros tantos milhares não têm vaga nos centros de acolhimento. O que pode colocar em causa a segurança e a saúde pública, alerta a Ordem dos Médicos Veterinários. Como é que se previne o abandono de animais?

No Fronteiras XXI debatemos a relação que hoje temos com os animais. A sua hierarquização, os critérios que orientam essa ordem de importância e como decidimos que espécies preservar.







Da “humanização”, aos deveres do Homem para com os bichos e aos seus novos direitos. Com o CEO do Oceanário de Lisboa João Falcato, a socióloga Verónica Policarpo, a veterinária Ilda Gomes Rosa e o professor catedrático de Direito Fernando Araújo.

A moderação é da jornalista da RTP Ana Lourenço.