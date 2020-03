Fronteiras XXI. O sono dos portugueses em análise

A polissonografia é um exame não invasivo que consiste no registo de vários parâmetros durante o sono e que ajuda a diagnosticar o tipo de distúrbio do sono que o paciente sofre.



As queixas mais comuns são o ressonar extremo, paragens de respiração durante o sono e sonolência excessiva durante o dia.



A qualidade do sono dos portugueses é o tema em destaque, esta quarta-feira à noite, no programa Fronteiras XXI.