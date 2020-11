Fuga de gás obriga a evacuação de escola na Guarda informa CDOS

Oitenta alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Estação, na Guarda, foram esta tarde retirados do edifício devido a uma fuga de gás, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) local.