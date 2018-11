Funcionários da Google protestam contra assédio sexual

Reuters

O protesto "Google Walkout for Real Change" teve logo a adesão de mais de 1.500 funcionários em todo o mundo, a maioria mulheres, segundo informações do The New York Times.



Mas hoje, a iniciativa espalhou-se por diversos escritórios da Google mundo fora. Escritórios em Tóquio, Singapura, Berlim, Dublin, Montreal e Nova York também aderiram e a hashtag no Twitter e Instagram #GoogleWalkOut reúne fotos e vídeos de funcionários no protesto.