Fundação Oceano Azul recruta 200 entidades para limparem praias nacionais

DR

A partir deste sábado, Dia Internacional da Limpeza Costeira, e durante uma semana, vão realizar-se mais de 120 ações de limpeza em praias, na areia e até na água, no continente, no litoral e no interior, e até nas ilhas dos Açores e da Madeira.