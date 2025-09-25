Furacão Gabrielle. Governo Regional dos Açores prepara-se para declarar situação de alerta
Prevê-se que a tempestade Gabrielle atinja, nas próximas horas, o arquipélago dos Açores como um "furacão de categoria 1". O Governo Regional assegura que está montado o sistema de emergência, considerando o agravamento do tempo na região, e que será declarada a situação de alerta para todo o território.
De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, "verificou-se uma ligeira deslocação à trajetória do ciclone para sul" e prevê-se que atinja a região "como furacão de categoria 1".
Nesse sentido, a previsão da Proteção Civil é a de manter os avisos vermelhos para o grupo ocidental dos Açores de "precipitação, vento e agitação marítima"; para o grupo central "verifica-se um ligeiro agravamento das condições", sendo os avisos vermelhos para todos os parâmetros; e para o grupo oriental também se verifica um "ligeiro agravamento", passando a avisos laranja para "vento e agitação marítima e aviso amarelo para precipitação".
O período crítico mantém-se, segundo o secretário do Ambiente e Alterações Climáticas, durante a madrugada e até parte do dia de sexta-feira. Alonso Miguel assegurou que já está ativa o sistema de articulação entre todas as entidades envolvidas e que o Serviço Regional de Bombeiros dos Açores já ativou o plano regional de emergência. O governante regional anunciou que será ainda hoje declarada a situação de alerta para o arquipélago, "com o objetivo de definir um conjunto de medidas preventivas de carácter excecional" para minimizar a exposição de parte da população aos riscos de eventos "desta magnitude".Fica então proibida qualquer atividade junto orla costeira e zonas ribeirinhas, assim como circulação nas mesmas zonas, também estão proibidas atividades turísticas como trilhos pedestres e atividades em espaços abertos, incluindo recintos escolares em áreas expostas ao risco.
A situação de alerta vigorará entre as 18h00 desta quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira. A população receberá ainda mensagens de texto com avisos sobre a situação de alerta e as alterações meteorológicas na região.
Vento e chuva forte que hão-de chegar ao fim da tarde desta quinta-feira. Esta tempestade deve atingir com mais intensidade os grupos ocidental e central do arquipélago.
As companhias aéreas TAP e SATA alertaram, por sua vez, para eventuais constrangimentos nos voos, até sexta-feira, devido à passagem do Gabrielle pelo arquipélago.
