Furacão Gabrielle. Governo Regional dos Açores prepara-se para declarar situação de alerta

Fica então proibida qualquer atividade junto orla costeira e zonas ribeirinhas, assim como circulação nas mesmas zonas, também estão proibidas atividades turísticas como trilhos pedestres e atividades em espaços abertos, incluindo recintos escolares em áreas expostas ao risco.



De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA,Nesse sentido, a previsão da Proteção Civil é a de manter os avisos vermelhos para o grupo ocidental dos Açores de "precipitação, vento e agitação marítima"; para o grupo central "verifica-se um ligeiro agravamento das condições", sendo os avisos vermelhos para todos os parâmetros; e para o grupo oriental também se verifica um "ligeiro agravamento", passando a avisos laranja para "vento e agitação marítima e aviso amarelo para precipitação".Alonso Miguel assegurou que já está ativa o sistema de articulação entre todas as entidades envolvidas e queA população receberá ainda mensagens de texto com avisos sobre a situação de alerta e as alterações meteorológicas na região.