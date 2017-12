Furos e barragens ilegais põem em risco armazenamento de água

Em Portugal existem oito mil barragens identificadas mas muitas não têm sequer autorização.



A realidade dos furos subterrâneos é ainda mais difícil de quantificar. Só nos últimos quatro meses, foram autorizados quase três mil e 500.



A lei exige que todos os furos sejam alvo de um pedido de autorização à agência portuguesa do ambiente .mas a maioria não é sequer comunicada.



O Sexta às 9 mostra-lhe duas barragens que têm ordem de demolição por estarem ilegais.



Ficam na herdade de Canelas que pertence ao administrador do Banco Bic, Fernando Teles.



Estão há mais de um ano a retirar água à barragem pública de Pego do Altar no Alentejo que está, neste momento, a cinco por cento da sua capacidade.