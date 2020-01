Garcia de Orta. Manifestação contra fecho noturno da urgência pediátrica

As Comissões de Utentes de Almada e Seixal estão a realizar uma concentração à porta do Ministério da Saúde, em Lisboa. Estão contra o encerramento noturno, definitivo, da Urgência Pediátrica do Hospital Garcia de Orta.O serviço tem encerrado, desde novembro, entre as 8 da noite e as 8 da manhã, devido à falta de especialistas.

O protesto está marcado para o meio-dia.