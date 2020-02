Garcia de Orta. Urgência de pediatria poderá reabrir durante a noite em abril de forma faseada

A garantia foi dada aos deputados na Comissão parlamentar de Saúde pelo Presidente do Conselho de Administração do centro hospitalar.



Luís Amaro sublinha que desde novembro foram atendidas quase 2.300 crianças nos centros de saúde de Almada e do Seixal, no horário que foi alargado devido ao encerramento da urgência hospitalar noturna.