Garcia de Orta. Urgência Pediátrica encerra este fim-de-semana

O Hospital Garcia de Orta informou, em comunicado, que a Urgência Pediátrica vai estar encerrada durante todo o fim-de-semana. O serviço encerra a partir das 20h30 desta sexta-feira, dia 18, até às 08h30 de segunda-feira, dia 21 de outubro.

O hospital assegura, no entanto, que está em curso "uma solução para garantir a continuidade da prestação de cuidados".



De forma a "minimizar os constrangimentos, o hospital, em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, vai reforçar o atendimento nos Centros de Saúde de Almada e Seixal, com médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar do próprio ACES".





Para os "utentes que necessitem de observação no âmbito pediátrico, em situações agudas mas não emergentes", vai estar em funcionamento o Atendimento Complementar dos Centros de Saúde Rainha D. Leonor, em Almada, e Amora, no Seixal, entre as 10h00 e as 17h00 de sábado e domingo.





No comunicado, o hospital recorda ainda que os utentes que "necessitem de recorrer a uma Urgência Pediátrica, durante o referido período, devem dirigir-se à Urgência Pediátrica do Hospital de Santa Maria ou à do Hospital D. Estefânia".







Com vista a ultrapassar as dificuldades, o Hospital Garcia de Orta garante ainda que "continua a trabalhar em estreita articulação com a Administração Central do Sistema de Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Ministério da Saúde e com outros hospitais de Lisboa para encontrar soluções adequadas e concretizáveis no mais curto espaço de tempo possível".