General Garcia Leandro considera inaceitáveis alterações que Governo pretende implementar

RTP

O general Garcia Leandro, antigo vice-chefe do Estado-Maior do Exército, perante a proposta de alteração da lei que prevê a concentração de poderes no Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, considera inaceitáveis as alterações que o Governo pretende implementar.