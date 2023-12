Global Media anuncia que não vai pagar salários de dezembro

“Apesar dos esforços desenvolvidos ao longo das últimas semanas no sentido de assegurar em tempo útil o processamento dos salários referentes ao mês de dezembro,, lê-se na nota enviada aos trabalhadores esta quinta-feira.

A situação financeira é “extremamente grave” em particular após “o inesperado recuo do Estado português no negócio já concluído para a aquisição das participações que o grupo possui na agência Lusa”, devido também a uma “injustificada suspensão da utilização de uma conta caucionada existente no Banco Atlântico Europa há cerca de 6 anos”.







O Global Media Group abrange vários órgãos de comunicação social, incluindo o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, O Jogo, entre outras publicações e meios. O GMG denuncia ainda o “aproveitamento político-partidário que, em época pré-eleitoral, tem sido feito em redor do grupo”.



, podendo unicamente garantir estar a fazer todos os esforços para que o atraso desse pagamento seja o menor possível”, acrescenta a nota.A comissão executiva diz-see pede o “empenho possível durante este período que pretendemos ser o mais breve possível”.Esta nota enviada aos trabalhadores anuncia ainda que está a ser adotado “um conjunto de medidas que garantam a sobrevivência e normalização de procedimentos”. O objetivo é salvaguardar “a viabilização e a salvação das diferentes marcas” e do próprio grupo Global Media.