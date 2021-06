GNR intensifica esforços para encontrar criança desaparecida em zona onde encontrou pegadas

A GNR fez um ponto de situação sobre as operações no terreno para tentar localizar uma criança de dois anos que está desaparecida em Proença-a-Velha. Foram encontradas pegadas compatíveis com as de uma criança e é aí que os operacionais estão a intensificar as buscas.