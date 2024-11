Governo aprova novo sistema de avaliação de desempenho dos guardas prisionais

"Uma mudança no sistema de avaliação de desempenho, com a eliminação de barreiras ao progresso, mas preservando sempre as pontuações já obtidas", explicou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros.

A medida esteve a ser negociada com os sindicatos que representam os guardas prisionais, que chegaram a acordo com o Ministério da Justiça em setembro para a revisão do modelo de avaliação.

De acordo com o acordo alcançado, o sistema de avaliação será equiparado ao sistema em vigor para a PSP a partir de 2025, permitindo uma progressão na carreira mais rápida.