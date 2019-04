Governo aprova redução de IVA no gás natural e na eletricidade na potência mais baixa

DR

O anúncio foi feito pela ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, esta redução do IVA deve permitir uma poupança mensal para as famílias de perto de 2 euros, de acordo com as contas da consultora Deloitte.



A ministra da Presidência fez referência à descida na fatura no final do conselho de ministros desta quarta-feira. A decisão do governo ocorre depois da luz verde do Comité do IVA da Comissão Europeia.