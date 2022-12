Governo aprova regulamentação de bodycams para forças policiais

No fim do Conselho de Ministros, esta quarta-feira, José Luís Carneiro afirmou aos jornalistas que "hoje há dois bons motivos para que as forças de segurança sintam reconhecido o seu esforço e trabalho". O ministro da Administração Interna referia-se, na conferência de imprensa, à autorização de despesa para "reforçar a oferta de alojamento e residência" para jovens policiais terem "condições para ficarem condignamente instalados na Área Metropolitana de Lisboa, quando iniciam a carreira", e ao uso de bodycams.