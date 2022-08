José Luís Carneiro, e a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, reúnem-se com membros das áreas governativas da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação, para avaliação do risco de incêndio, podendo ser anunciado um conjunto de medidas.Na quarta-feira o ministro disse que não excluía a hipótese de um regresso à situação de alerta ou de contingência, tendo em conta as previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um aumento das temperaturas.