Governo avança com novas regras para o ensino superior

RTP15 Fev, 2018, 11:26 | País

Os doutoramentos vão deixar de ser exclusivos das Universidades, passando a realizar-se também nos Institutos Politécnicos. O Governo avança esta quinta-feira com novas regras para o Ensino Superior, medidas que vão ser aprovadas em Conselho de Ministros.



Entre as novas regras, está a abertura de cursos curtos para adultos e a limitação de mestrados integrados. Contudo, os níveis de exigência vão ser mais elevados.

Formações curtas para adultos

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, revelou esta quinta-feira que o Governo quer apostar em "formações curtas" para permitir o acesso ao Ensino Superior de adultos.



"Temos cerca de 250 mil portugueses com mais de 26 anos que nunca tiveram oportunidade de ir ao Ensino Superior. Estamos a facilitar formações curtas para os adultos também participarem no processo de aprendizagem e convergência com a Europa", observou o governante, em declarações aos jornalistas antes do início da reunião.



Consensos na atribuição de doutoramentos

"Temos que estudar mais"

Trabalho reconhecido

O primeiro-ministro, António Costa, já tinha anunciado na quarta-feira, no parlamento, que o governo aprovaria esta quinta-feira uma estratégia de inovação para Portugal 2018-2030, "com metas claras”.Segundo António Costa, o Governo pretende ainda democratizar o acesso ao ensino superior, por forma a alcançar níveis de participação de 60% entre os jovens de 20 anos e alargar para 50% a percentagem de graduados na faixa etária de 30 aos 34 anos.O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior disse à Antena 1 que a questão dos politécnicos passarem a poder atribuir doutoramentos foi uma questão muito discutida e que gerou grande consenso na última reunião do Conselho de Reitores.O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior defendeu ainda que as mudanças são necessárias para ter mais e melhores empregos e promover assim a convergência europeia.Manuel Heitor defende que os portugueses devem estudar mais, argumentando que apenas quatro em cada dez jovens está no ensino superior, sendo objetivo do Governo fazer aumentar esse número para os 50 por cento até 2030.De igual forma, há 33 por cento de portugueses com ensino superior na faixa etária dos 30 aos 34 anos. O objetivo é que sejam 50 por cento até 2030."Este pacote insere-se no conjunto de medidas programáticas para alavancar o processo de convergência europeia para estimular o crescimento económico e social do país, dando mais riqueza aos portugueses, com mais conhecimento e mais educação. Por isso, temos que estudar mais", explicou à Antena 1 Manuel Heitor.À agência, o ministro Manuel Heitor disse ainda que "aumentamos os níveis de exigência para todos e retira-se a limitação institucional", explicando que apenas as unidades de investigação classificadas com "Muito Bom" e "Excelente" poderão atribuir doutoramento, independentemente de serem universidades ou politécnicos.Já o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Nuno Mangas, considera que a medida do Governo, que autoriza os politécnicos a atribuírem doutoramentos, representa um reconhecimento do trabalho desenvolvido por estas instituições. Essa era até agora uma atribuição apenas das Universidades."Estou totalmente de acordo que a concessão do doutoramento deve ser um processo rigoroso, exigente, devidamente avaliado por entidades externas. O que não fazia sentido antes era, independentemente das competências que existiam numa instituição pelo facto de se chamar politécnico, não poder conferir este grau”.Nuno Mangas adiantou ainda que vão “ter de definir agora um conjunto de regras que são universais, que se aplicam a todo o sistema”. E acrescenta: “Quem as tiver poderá conceder o grau. O que nós estamos a trabalhar nos politécnicos portugueses é dotar das condições exigidas, trabalho que temos vindo a fazer para que o possamos dar assim que seja possível”.O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas argumenta que os reitores vão aproveitar o período de consulta pública para avaliar as alterações propostas pelo executivo para o ensino superior. Fontainhas Fernandes disse à Antena 1 que os reitores remetem uma posição oficial para mais tarde."Julgo que se deve avaliar o relatório de uma forma global, integrada, até porque o relatório apresenta um conjunto de recomendações que tem como objetivo reforçar o desempenho do impacto das atividades e das instituições de investigação e desenvolvimento do ensino superior em Portugal mas numa perspetiva internacional e num contexto multidisciplinar”, explicou Fontainhas Fernandes à Antena 1.“É evidente que o Governo vai ter que apresentar um conjunto de legislação adicional, nomeadamente, o projeto que regulamenta graus e diplomas do ensino superior, sobre o qual nós iremos apresentar uma posição aquando da consulta pública”, concluiu o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.