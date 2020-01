Governo decide pagar a 100 por cento baixas médicas para assistência familiar

As baixas médicas para assistência aos filhos vão ser pagas a cem por cento. A medida faz parte do novo orçamento do estado mas há outras de apoio às famílias. O jornal Público avança que a partir do último trimestre deste ano, todas as famílias com um segundo ou mais filhos até aos três anos vão ter direito a um cheque para ajudar a custear a fatura da creche.