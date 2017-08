Governo decide retirar 150 toneladas de peixe de quatro barragens no Alentejo

Lusa 16 Ago, 2017, 19:21 | País

"Vamos retirar 150 mil quilos de peixes", numa operação que "deve custar cerca de 120 mil euros", mas que visa "não pôr em perigo a qualidade da água das albufeiras", devido ao seu reduzido armazenamento, disse o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, no final de uma reunião em Évora.

As albufeiras que vão ser alvo desta operação, segundo o governante, são a do Monte da Rocha, em Ourique, no distrito de Beja, a da Vigia e a do Divor, em Redondo e entre Évora e Arraiolos, no distrito de Évora, e a de Pego do Altar, em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.