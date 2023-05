Governo decreta situação de seca em território português

Foi o que explicou, esta segunda-feira, no programa, da Antena 1, a ministra Maria do Céu Antunes.Perante a situação de seca, a ministra da Agricultura reconhece o impacto na atividade agrícola e no rendimento dos agricultores.

No mês de abril, pouco choveu e foram registadas temperaturas acima do normal, com três ondas de calor.





No ano passado, este tipo de despacho só foi publicado a 21 de junho. Agora a seca é reconhecida quase um mês e meio mais cedo.Quanto a apoios, Maria do Céu Antunes anuncia um alargamento do prazo para as candidaturas, no âmbito da Política Agrícola Comum.A ministra dá também conta de um apoio extraordinário para ajudar os produtores a enfrentar as consequências negativas da seca, da guerra e da inflação.Ainda assim, José Pimenta Machado sublinha que em algumas regiões do país a situação é agora mais grave do que no ano passado.Já Eduardo Oliveira e Costa, presidente da CAP, referiu à Antena 1 que a medida governamental já devia ter sido tomada há mais tempo. Isto porque os agricultores das regiões mais secas já perderam culturas e animais.