Governo diz que Manuel Delgado pediu demissão por "uma questão pessoal"

Lusa12 Dez, 2017, 17:00 / atualizado em 12 Dez, 2017, 17:01 | País

"O doutor Manuel Delgado, cujo trabalho como secretário de Estado da Saúde queria enaltecer, entendeu que tinha uma questão pessoal que não permitia que continuasse com as condições necessárias para o exercício do seu cargo como secretário de Estado da Saúde", afirmou hoje aos jornalistas, no parlamento, Augusto Santos Silva, que assume as funções de chefia do Governo, na ausência do primeiro-ministro, António Costa, do país, para participar na cimeira sobre o clima, em Paris.

Questionado se poderá haver mais saídas do executivo, o número dois do Governo respondeu: "Não creio. O doutor Manuel Delgado é que entendeu que não tinha condições para prosseguir no Governo e nós evidentemente respeitamos esse entendimento e procedemos à sua substituição".

A saída de Manuel Delgado, acrescentou, "não significa nem nenhuma alteração de política nem nenhuma alteração no essencial do trabalho da equipa do ministério da Saúde, sob a direção do ministro Adalberto Campos Fernandes".

À pergunta se a saída do governante teve a ver com a polémica relacionada com a instituição Raríssimas, Santos Silva apenas respondeu que "foi aceite" o pedido de Manuel Delgado para ser "libertado das suas funções".

"Ninguém deve ser membro do Governo contrariado", afirmou.

Segundo uma reportagem da TVI, emitida no sábado passado, Manuel Delgado foi contratado entre 2013 e 2014 pela associação Raríssimas, com um vencimento de três mil euros por mês, tendo recebido um total de 63 mil euros.

O secretário de Estado alegou então que se tratou de uma "colaboração técnica" com a associação Raríssimas e que nunca participou em decisões de financiamento.

O Presidente da República aceitou a proposta de nomeação de Rosa Matos Zorrinho para secretária de Estado da Saúde e vai dar posse à nova governante hoje, às 19:30, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa.

Esta informação consta de uma nota colocada no portal da Presidência da República, na qual se lê que Marcelo Rebelo de Sousa "aceitou hoje as propostas do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, do secretário de Estado da Saúde, Manuel Martins dos Santos Delgado, e de nomeação para o mesmo cargo da Dra. Rosa Augusta de Matos Zorrinho".

"A tomada de posse tem lugar esta tarde, às 19.30, no Palácio de Belém", refere a mesma nota.

O Governo divulgou hoje, através de um comunicado oficial, que o primeiro-ministro, António Costa, aceitou pedido de exoneração de Manuel Delgado do cargo de secretário de Estado da Saúde e propôs a nomeação para o seu lugar de Rosa Matos Zorrinho.