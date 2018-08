Governo e professores continuam de costas voltadas

Antena 131 Ago, 2018, 06:22 / atualizado em 31 Ago, 2018, 09:48 | País

António Costa diz que o Governo mantém uma atitude construtiva e de diálogo" na negociação sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, mas esta atitude, diz o primeiro-ministro, pressupõe que também exista abertura e diálogo.



Costa diz que o Governo apresentou uma proposta de boa-fé e até agora não recebeu nenhuma contraproposta e volta a sublinhar que não pode aceitar a proposta dos sindicatos.





Declarações de António Costa à RTP, em Ravenna Itália, onde participa num encontro do Partido Democrático.Uma declaração que surge em resposta ao secretário-geral da Fenprof.Mário Nogueira, disse que na próxima reunião de 7 de setembro, a Fenprof não aceitará manobras do Governo para adiar a questão da contagem integral do tempo de serviço de professores.Também a Federação Nacional dos Professores mantém a greve e a manifestação nacional para outubro, que já tinham sido anunciadas reafirmando que não abdica de um único dia do tempo de serviço congelado.