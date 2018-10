Governo faz balanço positivo de programa de apoio a zonas afetadas pelos incêndios

RTP22 Out, 2018, 08:59 / atualizado em 22 Out, 2018, 09:53 | País

O balanço oficial do programa será feito esta segunda-feira. À Antena 1, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, fez uma antecipação dos números que vão ser apresentados.















O ministro adianta que houve mais de 500 milhões de euros de investimento total aprovados, dos quais 400 milhões correspondem à atração de novo investimento. São 700 projetos apoiados. Destaque ainda para a atração de 2.300 postos de trabalho e a salvaguarda de cerca de 3.300 postos de trabalho, que “estariam em risco se não tivéssemos lançado este programa, assegura o ministro.





Pedro Marques realça ainda um compromisso com as exportações, argumentando que o emprego na região fica agora mais salvagurdado, inclusivamente com setores novos de atividade económica.















O Governo classifica o programa como um sucesso na captação de investimento empresarial.



Associação de vítimas contesta contas

Ouvido pela Antena 1, Luís Lagos, da Associação de Vítimas dos incêndios de outubro diz que o problema das empresas que foram afetadas pelos incêndios ainda não está resolvido e contesta as contas do "mapa Excel do ministro". .

Luís Lagos realça que nem os casos das empresas que arderam estão resolvidos.