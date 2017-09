Governo ordena auditoria para verificar licenciaturas na Proteção Civil

RTP20 Set, 2017, 15:44 / atualizado em 20 Set, 2017, 16:19 | País

“Determinou à ANPC, através da Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização, a verificação do cumprimento deste requisito - habilitação com grau de licenciatura - por parte de todos os dirigentes e de todos os elementos da estrutura operacional a desempenhar funções na ANPC na presente data”, refere o despacho com a assinatura de Jorge Gomes, datado de 18 de setembro.



De acordo com o mesmo documento do secretário de Estado, cujo conteúdo foi revelado pela agência Lusa, o relatório da auditoria aos graus de licenciatura na estrutura da Proteção Civil terá de ser entregue até dia 25 de setembro.



Jorge Gomes justifica a decisão com o facto de a licenciatura constituir um requisito obrigatório para assumir funções dirigentes nos níveis superior e intermédio, designadamente na estrutura operacional da Proteção Civil - nos patamares distrital e nacional.



Já esta semana uma investigação conduzida pelo programa Sexta às 9, da RTP, apurara que outros dois comandantes da Proteção Civil haviam obtido o grau de licenciatura com recurso a créditos.



Soraia Ramos, Mário Raposo - RTP



c/ Lusa

Trata-se de Luís Belo Costa, que fez 24 das 37 cadeiras da licenciatura em Proteção Civil por equivalência, e Pedro Nunes, que conseguiu oito créditos.Estes responsáveis fizeram o curso no mesmo politécnico de Castelo Branco onde o ex-comandante nacional, Rui Esteves, obteve a licenciatura com 90 por cento de equivalências, revelação que o levou a apresentar a demissão.