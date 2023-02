Governo pode vir a "aperfeiçoar" medida que limita atribuição de licenças de alojamento local

Foto: Antena 1

O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços admite que possa existir um "aperfeiçoamento" da proposta que põe fim às licenças permanentes para o alojamento local, no âmbito do pacote para a habitação apresentado esta semana pelo governo.