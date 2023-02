Governo preocupado com impacto das notícias sobre abusos sexuais nas vítimas

O Governo está preocupado com o impacto que as notícias sobre abuso sexual causam nas vítimas deste tipo de crimes. Numa nota enviada às redações, a Secretária de Estado da Igualdade realça que estes relatos estão a provocar graves situações de ansiedade e angústia porque recordam as vítimas sobre os seus próprios casos.