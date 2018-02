Governo prepara projeto de modernização da administração pública

A Fundação para a Ciência e Tecnologia vai lançar concursos públicos para apoiar o desenvolvimento da ciência de dados e inteligência artificial.



Os projetos passam por parcerias entre a administração central e instituições públicas



O prazo para a apresentação de candidaturas decorre entre 15 de Março e 30 de Abril.



No Bom Dia Portugal, a ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, explicou os projetos.



A inteligência artificial pode por exemplo ser utilizada para detetar padrões indicativos de que alguém corre o risco de se tornar um empregado de longa duração, refere a governante.



"Poderemos então, preventivamente, definir um programa de formação mais adequado a essa pessoa, ou a essas pessoas, para prevenir o risco", indiciou Maria Manuel.



Outra situação que poderá ser detetada preventivamente através da modernização será a prescrição excessiva de antibióticos.



Também o risco para a segurança alimentar poderá ser prevenido através do estudo dos padrões detetados através de algoritmos.



Os projetos irão funcionar em colaboração com alguns dos centros de investigação em inteligência artificial existentes nas universidades.



"A administração pública irá disponibilizar dados aos cientistas que a ajudarão a planear melhor" a sua atividade e as suas políticas no futuro, esclareceu a ministra.