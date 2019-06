Governo presta homenagem às vítimas de Pedrógão Grande

Foto: Miguel Vidal - Reuters

O momento vai ser assinalado com várias iniciativas um concerto solidário e uma missa.



O primeiro-ministro, António Costa, vai estar no concelho de Castanheira de Pera, onde estará reunido com autarcas dos municípios atingidos e assiste a uma missa em honra e memória das vítimas e na qual também estará presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O fogo destrui cerca de 500 casas e 50 empresas. O jornalista da Antena 1, Joaquim Reis esteve na localidade de Nodeirinho, Pedrógão Grande junto de um dos símbolos da tragédia: um tanque que salvou vidas.