Governo prolonga situação de calamidade no território continental até 30 de maio

Os concelhos de Carregal do Sal, Cabeceiras de Basto e Paredes juntam-se ao resto do país no desconfinamento, o mesmo acontecendo com a freguesia Longueira/Almograve do concelho de Odemira.



Em sentido inverso, Arganil e Lamego têm mais de 120 casos por 100 mil habitantes há duas semanas consecutivas e são obrigados a recuar.



Na segunda fase mantém-se Resende e entra São Teotónio que, depois do fim da cerca sanitária, dá um passo no desconfinamento.



Neste momento há 12 concelhos de Portugal continental em alerta.