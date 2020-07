Governo quer comprar computadores para permitir o teletrabalho para funcionários públicos

Foto: Afolabi Sotunde - Reuters

O Governo estima gastar quatro milhões de euros anuais com a compra de computadores portáteis para os funcionários públicos. O objetivo é permitir o teletrabalho. É o que explica Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.