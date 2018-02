Governo quer limitar acesso ao Ensino Superior em Lisboa e Porto

Antena 122 Fev, 2018, 07:55 / atualizado em 22 Fev, 2018, 07:55 | País

Nas contas do Governo, mais de 40 por cento dos estudantes do Ensino Superior público estão nesta altura nas duas maiores cidades do país

A ideia é levar estudantes para outras regiões do país. Manuel Heitor adianta que a medida poderá avançar já nos próximos dois anos com uma redução de cinco por cento nos chamados numerus clausus.



De fora desta redução do número de vagas em Lisboa e no Porto devem ficar os cursos com maior procura no país. Medicina, tecnologias de informação e física são as áreas que não serão abrangidas pela redução do número de vagas.



Nas contas do Governo, mais de 40 por cento dos estudantes do Ensino Superior público estão nesta altura nas duas maiores cidades do país.É também em nome da mobilidade que o Governo pretende limitar os mestrados integrados, permitindo que os alunos possam fazer a licenciatura e o mestrado em instituições diferentes.A medida vai avançar no prazo de dois anos e só a medicina fica de excluída.O Executivo pretende ainda reativar os empréstimos para estudantes: o programa foi reduzido pela banca durante os anos de crise e estará de novo disponível a partir do próximo ano, em particular para quem já tem formação académica e pretende voltar à universidade.Na nova estratégia de inovação que o Governo quer aprovar esta quinta-feira, o objetivo é que, até 2030, estejam no Ensino Superior 60 por cento dos jovens de 20 anos e 50 por cento das pessoas entre os 30 e os 40 anos.