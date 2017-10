Governo vai criar mecanismo extrajudicial de compensação a vítimas de Pedrógão

Os dados do sistema de Informação de Fogos Florestais da União Europeia (EFFIS) indicam que só entre os dias 14 e 15 de outubro arderam cerca de 200 mil hectares.

Impostos, orçamentos, metas para o próximo ano. A RTP descodifica a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo ministro das Finanças esta sexta-feira.

Orçamento do Estado: o guia para perceber a proposta do Governo

Todos os trabalhadores vão pagar menos IRS em 2018

Mário Centeno também deixou no ar a ideia de que, na discussão da especialidade do OE2018, seja posto um ponto final nos cortes do subsídio de desemprego.