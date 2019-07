Governo vai requalificar Zona Ribeirinha de Lisboa

É um investimento total de 300 milhões de euros, mas apenas dois por cento serão dinheiros públicos.



O projeto de requalificação ocupa uma área de 64 hectares ao longo do rio Tejo e será feito em três fases até 2030.



Estão previstas duas marinas para embarcações de recreio, um hotel, uma escola relacionada com economia do mar, residências temporárias para investigadores e uma zona urbana de lazer.



A Ministra do Mar diz que este projeto é o futuro.