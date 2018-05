"Governo viola regras da concorrência"

O presidente da Aquapor, empresa de capitais portugueses que se dedica à gestão de concessões municipais, abastecimento de água e saneamento de águas residuais, acusa o Estado de privilegiar a empresa Águas de Portugal na negociação com os municípios para o fornecimento da água e de estar a violar as regras da concorrência.



Os critérios da negociação, segundo a exposição de António Cunha ao programa da Antena1 Conversa Capital, "são opacos" e "sem a participação da concorrência". Defende por isso a existência de um concurso público e o fim do privilégio que está a ser dado à Águas de Portugal.



Adianta que sem concorrência o consumidor final vai pagar mais pela água que consumir, ou seja, as tarifas vão aumentar. Mais: A Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente está a ponderar avançar com uma queixa em Bruxelas pela violação das regras da concorrência.