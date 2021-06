Grande Lisboa volta atrás no desconfinamento aos fins de semana

A proibição mantém-se todo o fim de semana e só termina às 6h00 da próxima segunda-feira.



Lisboa é a zona onde se concentram as maiores preocupações devido ao crescimento dos níveis de infeção por covid-19.



As regras vão, por isso, apertar aos fins de semana e manter-se no atual nível durante a semana.



O Governo avisa, no entanto, que a situação de todo o país é preocupante.



A manter-se esta evolução, a fase de desconfinamento, prevista para 28 de junho, "dificilmente" se vai concretizar.