Grande Reportagem Antena 1: A Fé do Silêncio

Há mais de duzentos anos que não era construído um mosteiro em Portugal. Enquanto as obras não arrancam, as monjas passam o dia a orar e a cuidar das amendoeiras já em flor, vivendo, por enquanto, naquela que será a hospedaria do mosteiro. Vieram do Mosteiro Trapista de Vitorchiano, em Itália, e é aqui que vão passar o resto da vida. A monja mais velha tem 83 anos e a mais nova tem 36.

Antes de entrarem na clausura do novo mosteiro, as monjas falaram com o repórter Afonso de Sousa.





A Fé do Silêncio é uma Grande Reportagem Antena1 de Afonso de Sousa com sonoplastia de Paulo Cavaco, que pode ver com Língua Gestual Portuguesa e Legendas aqui